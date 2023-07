Maak kennis met Astrid Lia, superfan van K3 en lookalike van Hanne: “Zelfs de man van Marthe was er niet goed van”

ShowbitsHet is bijna bizar hoe hard superfan Astrid Lia Wouters (29) uit Mechelen gelijkt op Hanne Verbruggen (29) van K3. “We hebben hetzelfde geboortejaar, wonen in dezelfde stad én onze broers heten allebei Geert”, vertelt Astrid Lia in een nieuwe Showbits. Erg vindt de Mechelse het niet dat ze vergeleken wordt met haar idool, want zelf is ze mégafan van K3. “Mijn K3 TikTok-account heeft ondertussen bijna 38.000 volgers”. Op dat account post Wouters dagelijks K3-content: merchandise, outfits, concertbeelden,... Meer ontdek je in een nieuwe Showbits.