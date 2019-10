Maaike, Maaike en Charlotte stellen 'De Twaalf' voor Redactie

16 oktober 2019

00u00 0 Showbizz Nog geen minuut werd er uitgezonden van 'De twaalf', maar zelden was er zo veel te doen over een Vlaamse fictiereeks.

De nieuwe zondagavondserie van Eén won in april al de prijs voor 'Beste scenario' op het festival Canneséries, maar werd gisteravond pas officieel voorgesteld op het filmfestival van Gent. Op de rode loper gingen vooral hoofdrolspeelsters Maaike Neuville (36), Maaike Cafmeyer (46) en Charlotte De Bruyne (29) met de aandacht lopen. Cafmeyer speelt in 'De twaalf' schooldirectrice Frie Palmers, die van de moord op haar dochter en beste vriendin wordt beschuldigd. Neuville en De Bruyne spelen twee juryleden in de assisenzaak.

'De twaalf' is vanaf 3 november te zien op Eén.