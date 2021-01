Maaike Cafmeyer wint Ensor voor ‘Beste tv-actrice’ en reageert op zaak-Bart De Pauw: “Deze prijs komt op een woelig moment in m'n leven”

Voor televisie was ‘De Twaalf’, de Eyeworks-productie van regisseur Wouter Bouvijn, de grote winnaar. De fictiereeks won zeven Ensors: beste TV-Serie, beste regie, beste scenario, beste montage, beste sound design, beste acteur (Josse De Pauw) en beste actrice (Maaike Cafmeyer). Die laatste reageerde emotioneel op de winst. De actrice zit al enkele weken middenin een mediastorm, nadat ze zich bekendmaakte als slachtoffer in de zaak-Bart De Pauw. “Ik ben een klein beetje van slag. Deze prijs komt op een bijzonder woelig moment in mijn leven. Dat is zelfs een understatement. Gisteren zei mijn 9-jarige dochter plots tegen me: ‘Mama, may the force be with you.’ Eerst wist ik niet wat dat wilde zeggen. Maar dan zei ik: ‘Je mag dat elke dag tegen me zeggen.’ Die kracht vanbinnen, ik haal ze uit mijn gezin.”