Maaike Cafmeyer schittert in de nieuwe fictiereeks ‘De Twaalf’: “Het is een van mijn meest intense rollen ooit” Jacob De Bruyne

03 november 2019

12u00 2 tv Vanavond start de nieuwe fictiereeks ‘De Twaalf’ op één. Nog voor de eerste uitzending werd de reeks al verkocht aan heel wat landen en dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de acteerprestatie van Maaike Cafmeyer (46), die na een reeks humoristische rollen nog een keer in haar dramatisch arsenaal kan tasten.

Nog geen minuut werd er uitgezonden van ‘De Twaalf’, maar zelden was er meer te doen over een nieuwe Vlaamse fictiereeks. De adelbrieven die de reeks kan voorleggen zijn dan ook behoorlijk indrukwekkend. Onder meer in Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk en Spanje werden de rechten al verkocht en in april won de reeks de prijs voor het Beste Scenario op het Canneseries-festival, het festival van Cannes voor series zeg maar.

De hoofdrol in de rechtbankreeks is voor Maaike Cafmeyer (46). Zij speelt schooldirectrice Frie Palmers die beschuldigd wordt van de moord op haar dochter en haar beste vriendin. Het is aan de twaalf leden van een volksjury om tijdens een assisenproces te bepalen of ze schuldig is. Na een lange reeks komische rollen en lollige interventies in panelshows speelt Cafmeyer nog eens een dramatische rol. “Het is misschien wel de meest intense rol die ik ook gespeeld heb”, vertelt de actrice. “Mensen kennen mij voornamelijk van humoristische rollen, maar eigenlijk viel het me niet echt zwaar om de gevoelens van zo’n gebroken vrouw op te roepen. Ik ben zelf moeder en alleen nog maar dénken aan het feit dat je zoiets zou overkomen is heel heftig. Dan komt het spelen vanzelf.” Al wil dat uiteraard niet zeggen dat het een gemakkelijke rol was. “Wat het in dit geval extra moeilijk maakte was dat ik achter die beklaagdenbank eigenlijk de hele tijd alleen stond te spelen. Er was vaak geen tegenspeler, alles moet op zo’n moment uit jezelf komen. Dat het dan om zo’n hevige emoties gaat, maakt het alleen maar moeilijker.”

Als kijker moet je je hoofd bij de reeks houden. Doorheen de reeks leer je elk van de twaalf juryleden kennen en dan zijn er ook nog verwijzingen uit verschillende tijdstippen in het verleden. “Het klopt dat de reeks met de vele personages en de flashbacks misschien ietwat complex is, maar je mag de mensen niet onderschatten. Het belangrijkste is dat ze in een verhaal worden meegezogen en ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Als je naar een detectivereeks kijkt, heb je bij de verklaring op het eind vaak ook niet elk detail meegenomen, maar het gaat over de beleving. Mij overtuigde het scenario alleszins onmiddellijk.”

Dat de reeks nog vóór de eerste uitzending op Eén al zo succesvol is, verbaast de actrice niet. “Daar ben ik niet echt van verschoten”, aldus Cafmeyer. “We hebben in dit land eigenlijk alles wat een reeks succesvol maakt. Goede scenaristen, regisseurs, acteurs en mensen met een drive. We moeten hier dringend af van dat minderwaardigheidscomplex.”