Maaike Cafmeyer over het vrouwelijke lichaam: "Je komt tot volle bloei en dan ineens begin je te verwelken"

24 juli 2019

09u00

Maaike Cafmeyer (46) beantwoordde in De Morgen de befaamde vragen van Proust. In het interview geeft de actrice onder meer haar kijk op het vrouwelijke lichaam. "Het is niet eerlijk dat vrouwen veel moeten afgeven. Je komt tot volle bloei en dan ineens begin je te verwelken", aldus Maaike.

De actrice voelt zich naar eigen zeggen goed in haar lichaam, maar beweert sinds de geboorte van haar kinderen letterlijk een krak te hebben gehad. “Tijdens mijn zwangerschap had ik last van bekkenbodeminstabiliteit, de helft van mijn lichaam was daardoor verlamd. Ik doe buikspieroefeningen, maar de pijn is nooit meer volledig weggegaan. Je voelt dat je lichaam verandert, je hebt daar geen pak op. Een vrouw is zoals de natuur. Je komt tot volle bloei en dan ineens begin je te verwelken.”

Maaike, die bekend staat om haar humoristische blik op de wereld, kan er voorlopig nog mee lachen. “Maar soms denk ik wel: het is niet eerlijk. Vrouwen moeten veel afgeven. Mensen zien ook graag mooie vrouwen op het scherm. Op mijn achttiende maakte ik mij al zorgen over mijn uiterlijk. Nu denk ik: waarom? Je kunt er zelf niets aan doen hoe je eruitziet. Ik ben ervan overtuigd dat als je iets te vertellen hebt, dat je overleeft.”