Maaike Cafmeyer openhartig over passie in haar relatie, drank en drugs bvb

16 juni 2018

12u46

Bron: Joe 0 Showbizz In 'Het Heilig Huis van Hanssen', het radioprogramma van Evi Hanssen op Joe, was vandaag actrice Maaike Cafmeyer te gast. Er werd volop gepraat over drank en drugs. Ook was Evi Hanssen nieuwsgierig naar hoe Maaike en haar partner Frans na vijftien jaar de passie in hun relatie houden.

“Frans en jij zijn al 15 jaar samen. Is er na al die jaren nog steeds passie?”, vroeg Evi zich af. “Ja, zeker. Absoluut”, bevestigde Maaike. “Dat is ook iets dat je altijd opnieuw moet aanwakkeren. Je moet ook af en toe eens iets doen tegen je goesting, ook seks hebben. Dat helpt echt. Als je veel seks hebt, dan heb je er ook meer goesting in. Daarnaast hebben we ook de kracht om altijd opnieuw te kunnen beginnen en te kunnen praten.”

“Mensen moeten kunnen experimenteren met drank en drugs”

Alcohol wordt het nieuwe roken en de nieuwe richtlijn is: de Belg moet minder alcohol drinken en alcoholvrije dagen inlassen om niet verslaafd te worden. Evi vroeg zich af hoe Maaike daarover denkt: “Ik heb daar een beetje problemen mee. Vanuit onze maatschappij worden we meer en meer betutteld in wat we allemaal mogen en niet mogen. We weten dat drank niet gezond is, dat wordt uitgebreid gecommuniceerd. Het is ook duur genoeg en je kan er niet zo gemakkelijk aan geraken. Je moet de mensen ook de vrijheid geven om te kunnen experimenteren met drank en drugs, vind ik. Verbieden is vaak de aanleiding om het wel te willen doen of het zelf te maken. Ik vind dat echt. Ik zou het leuk vinden als mensen uit zichzelf niet drinken”, vertelde Maaike.