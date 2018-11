Maaike Cafmeyer: “Mijn seksistische moppen worden altijd uit ‘De Slimste Mens’ geknipt” TK

03 november 2018

08u00

We zijn momenteel toe aan seizoen 16 van 'De Slimste Mens' ter wereld. Die wordt zoals steeds in goede banen geleid door gastheer Erik Van Looy, die daarin bijgestaan wordt door zijn juryleden. Onder hen bevinden zich Maaike Cafmeyer, Barbara Sarafian en Sien Eggers. De drie dames verklappen in HUMO hoe het er precies aan toegaat op de set.

Wie denkt dat de juryleden al hun moppen zelf bedenken, heeft het mis. “Er worden dingen voorgesteld, ja”, aldus Sarafian. “En ik kan me niet goed aan het script houden. Ik heb al een keer tegen Erik (Van Looy, red.) gezegd: ‘Vertel jij de mop op dit kaartje maar, want ik snap ‘m niet.’ Daar moest de zaal keihard mee lachen. Onlangs had ik weer een antwoord op mijn kaartje staan waarvan ik dacht: nee, hè. ‘Barbara, heb jij last van wallen?’ Ik heb mijn bril opgezet en het antwoord afgelezen: ‘Ja. In Wallonië.’ Het publiek lag plat van het lachen omdat ze zagen dat het allemaal cinema is - metahumor is dat, hè. Het wordt er natuurlijk uit geknipt - je kunt je eigen programma niet ondermijnen, maar die lach jaagt de temperatuur wel weer een paar graden hoger.”

De seksistische moppen zijn intussen een handelsmerk geworden van ‘De Slimste Mens’, maar dat ligt bij de vrouwelijke komieken duidelijk wat gevoeliger. “Die van mij knippen ze er anders altijd uit. Seksistische moppen over pieten en zo: ‘Weet je hoelang ik vannacht weer op mijn knieën heb moeten zitten?’”, aldus Cafmeyer. “Ah, neen. Dat mag niet. Een vrouw moet behagen! Ik had het in de jury ook een keer over een zak hier en een piet daar”, beaamt Sarafian. “Dan wordt het stil hé. Toen heb ik gezegd: ‘Mannekes, wat gebeurt er? Niemand lacht! Jullie niet, het publiek niet.’ Ik vind dat lollig. Maar die wereld is er niet klaar voor, dat is wel heel duidelijk.”

Het hele interview met de drie dames kan je lezen in HUMO.