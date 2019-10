Maaike Cafmeyer is ‘te oud’ voor rol van 45-jarige vrouw: “Maar ik wás 45!” MVO

07 oktober 2019

07 oktober 2019

Maaike Cafmeyer werd geweigerd voor een rol omdat ze te oud was, zo vertelt ze op Studio Brussel. Het vreemde daaraan: het ging over de rol van een 45-jarige vrouw, en Maaike was exact 45. Ze had het uitgebreid over de obstakels die je als vrouwelijke artieste nog steeds moet overwinnen.

Het gesprek kwam er naar aanleiding van het overlijden van operazangeres Jessye Norman, ook een vrouwelijke artieste die heel wat moest doorstaan. “Vorige week nog ben ik geweigerd voor een rol die voor mij was geschreven”, klinkt het bij Maaike. “Het ging over een vrouw van vijfenveertig, maar uiteindelijk ben ik geweigerd omdat ik te oud ben om een vrouw van vijfenveertig te spelen... Ik ben vijfenveertig.”

Leeftijd is wel vaker een knelpunt voor Vlaamse actrices, weet ze. Zo heeft ze nog genoeg andere voorbeelden. “Ik heb in de serie ‘Basta’ gespeeld toen ik negenentwintig was, maar ik moest een vrouw van negenendertig spelen. Ik had een dochter van vijftien, en die dochter van vijftien werd gespeeld door een actrice die vijfentwintig jaar was. Ik denk dat dat wel echt sneller bij vrouwen gebeurt dan bij mannen. Je hebt de beperking waarbij je vanaf een bepaald moment niet meer aantrekkelijk wordt bevonden. En dat is wel even heftig, maar je denkt: Allez, al die vrouwen van vijfenveertig rondom mij zijn toch niet dood ineens? Het zit vol met vrouwen van rond de vijfenveertig en vijftig jaar!”

Naar eigen zeggen vindt ze nog gemakkelijk rollen, maar neemt dat het probleem niet weg. “Er is een segment van vrouwen tussen de veertig en vijftig jaar dat moeilijk ligt. Je bent nog geen oma, maar je wordt ook niet meer seksueel aantrekkelijk bevonden. En je kan daar intellectueel zo weinig tegen inbrengen. Je kan er een zak botox in spuiten, maar dan ben ik die van vijfenveertig met een zak botox! En daar heb ik toch ook geen zin in.”