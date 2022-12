Film “Ik wil hem in de film”: producer ‘Pirates of the Carribean’-films hint (opnieuw) op terugkeer Johnny Depp

Het afgelopen halfjaar circuleerden er geruchten dat de Amerikaanse acteur Johnny Depp (59) zijn rol als Captain Jack Sparrow zou hernemen in de zesde prent van de ‘Pirates of the Carribean’-franchise, omdat hij de smaadzaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) won. Alle beweringen werden steeds van tafel geveegd. Tot vorige week. Producer Jerry Bruckheimer (79) reageerde érg mysterieus in een interview. Maar nu doet hij er nog een schepje bovenop in een nieuw gesprek met ‘The Hollywood Reporter’. “Hij is een geweldige acteur.”

21 december