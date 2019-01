Lynn Wesenbeek zette ooit heel VTM in het donker Redactie

30 januari 2019

06u00 0 Showbizz Als omroepster slaagde Lynn Wesenbeek (56) er ooit in om VTM eigenhandig van antenne te halen. Overal in Vlaanderen kleurde de zender die dag minutenlang zwart.

‘Naast de televisiestudio hadden wij als omroepster in die tijd een klein kantoortje. We schreven er onze aankondigingen en af en toe kwam er een journalist langs voor een interview. Zo ook die dag. Het interview liep echter uit en daardoor miste ik bijna de volgende presentatie.’

‘Als een gek liep ik de regiekamer binnen en met brute kracht gaf ik een flinke ruk aan de knop van de airco. Het was immers altijd snikheet in de studio. Ik had de knop nog in mijn handen toen er plots een dof geluid weerklonk. Er viel een doodse stilte, alle schermen werden zwart en alle collega’s keken verbouwereerd mijn richting uit. ‘Je hebt de stroom uitgezet’, zei de regisseur verbluft. Ik keek opnieuw naar de knop en las in vette letters: HOOFDSCHAKELAAR. Daarnaast een identieke knop: AIRCONDITIONING.’

De vele verwensingen kan Lynn zich na dertig jaar niet meer herinneren. ‘Wat ik wel nog weet, is dat programmadirecteur Mike Verdrengh die dag een persoonlijk record moet hebben verbroken. Vrijwel onmiddellijk zwaaide de deur van de studio open: ‘Als je het niet eens bent met mijn programmatie, kom mij dat dan in het vervolg gewoon zeggen op mijn bureau!’