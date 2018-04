Lynn Wesenbeek schrijft boek voor vijftigers '50 Tinten Wijs' SD

03 april 2018

50 Tinten Wijs. Zo heet het boek dat Lynn Wesenbeek (55) in juni uitbrengt. Het voormalige VTM-nieuwsanker ging samen met levenscoach Kris Colpaert praten met BV's die al een stevig parcours aflegden.

Daaruit distilleerden ze levenslessen en tips waarmee vijftigers zelf aan de slag kunnen. Wesenbeek sprak onder anderen met Luc Appermont en Bart Kaëll, Maggie De Block, Hans Bourlon, Herman Brusselmans, Piet Huysentruyt, Goedele Liekens, Erik Van Looy, Dirk De Wachter en Greet Rouffaer. Voor hen allen geldt: hoe steiler de klim, hoe zwaarder de rugzak. Uit die gesprekken haalden ze dertien waardevollele venslessen, aangevuld met tips waarmee je zelf aan de slag kunt.

Dirk De Wachter hing zijn bucketlist aan de haak, Luc Appermont en Bart Kaëll leerden lessen in de liefde, Greet Rouffaer ontdekte hoe belangrijk het is om niet in de coulissen te verdwijnen en Piet Huysentruyt leerde zijn trots opzij te zetten. Ook Lynn Wesenbeek zelf vertelt over hoe ze opstond na een professionele knock-out.

'50 Tinten Wijs' zal ver­schijnen bij uitgeverij Van Halewyck.