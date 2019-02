Lynn Wesenbeek over haar nieuwe schoonzoon: “Hopelijk hangt die sjarel onze living niet vol camera’s” TK

09 februari 2019

08u43 0 Showbizz Het nieuws zal u gisteren vast niet ontgaan zijn: Jens Dendoncker heeft een nieuwe vriendin. En dat is niemand minder dan Lauren Versnick, de dochter van voormalig VTM-gezicht Lynn Wesenbeek. Die is ongetwijfeld blij met haar kersverse schoonzoon, al heeft ze ook wel haar bedenkingen.

Jens Dendoncker (28) leerde de 24-jarige Lauren Versnick kennen toen ze als producer meewerkte aan het tweede seizoen van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’, dat de komiek presenteert. Daar is de vonk overgeslagen, vertelt Dendoncker. Die geruchten deden al langer de ronde, maar zowel de presentator als Versnick, die binnenkort ook meespeelt in ‘Studio Tarara’ op VTM, bleven hardnekkig ontkennen. “We wilden niets forceren door onze relatie aan de grote klok te hangen”, vertelt Dendoncker. “Zeker omdat het nog heel pril was, en ook voor ons nog niet allemaal duidelijk.” Uiteindelijk besloten ze donderdag om hun liefde niet meer weg te steken en samen naar de MIA’s te gaan. “We hadden daar gewoon allebei zin in.”

Dat betekent dat hij er ook een nieuwe schoonmoeder bijheeft: Lynn Wesenbeek. Die staat erom bekend dat ze heel erg close is met haar dochter. “Er is niets dat mama niet weet over mij”, aldus Lauren in onze weekendkrant. Dendoncker roemde Wesenbeek donderdag meteen voor haar elegantie. “De gratie en stijl van Lauren stralen altijd op mij af, waardoor ik ietsje stijlvoller voor de dag kom. Ze heeft veel weg van de mama, durf ik te zeggen”, lachte hij.

Zijn komisch talent zal in de familie Wesenbeek trouwens goed van pas komen, want schoonmama Lynn haalde alvast uit met een kwinkslag. Op Instagram uitte ze haar ‘bedenkingen’ bij de relatie: “Hopelijk hangt deze sjarel onze living niet vol verborgen camera’s”, knipoogde ze in een verwijzing naar het verborgen camera-programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’. Dat wordt daar ongetwijfeld een leuke bedoening op familiefeestjes.