Lynn Wesenbeek krijgt zitje in raad van bestuur VRT LV

16 januari 2020

18u40

Bron: De Tijd 3 Showbizz Voormalig VTM-nieuwsanker Lynn Wesenbeek (57) zou een zitje krijgen in de nieuwe raad van bestuur van de VRT. Dat meldt De Tijd.

De openbare omroep krijgt vrijdag een nieuwe raad van bestuur. Alle coalitiepartners uit de Vlaamse regering mogen daarvoor twee kandidaten per post naar voor schuiven, steeds een man en een vrouw. Vrouwen moeten voor minstens een derde vertegenwoordigd worden in de raad, en eentje daarvan zou Lynn Wesenbeek worden.

Wesenbeek was jaren het boegbeeld van VTM, tot 2012, toen ze na een loopbaan van 24 jaar werd bedankt voor bewezen diensten. Daarna stapte Lynn in de politiek, en nu zou ze dus voor Open VLD plaatsnemen in de raad van bestuur van de VRT. De coalitiepartners zullen hun keuze voor kandidaten morgen doorgeven aan Benjamin Dalle, minister van Media (CD&V).