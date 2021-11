Lynn Van Royen vormt een koppel met ‘Onder Vuur’-collega Maarten Ketels

Lynn Van Royen heeft twee zoontjes uit een eerdere relatie. Deze zomer vertelde ze in een interview met NINA al over de scheiding en hoe die haar blik op de liefde heeft veranderd. “In de liefde kan ik ook op mezelf gelukkig zijn. Misschien is dat wel iets waar ik, door te scheiden, nu meer over waak. Dat ik mezelf niet volledig verlies. Wat niet wil zeggen dat ik me niet openstel, of me niet honderd procent gééf voor deze relatie. Maar ik ben alerter: Wat wil ik? Waar sta ik voor? Wat vind ik leuk? Levens mogen verweven zijn, maar ik wil mijn individu niet vergeten in een relatie. Zonder het gevoel dat ik me afsluit, hè. Want wie is er niet graag blown away? Wie is er niet graag verliefd? Het is het tofste gevoel dat er is.”