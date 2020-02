Lynn Van Royen, Lize Feryn en meer: Vlaamse actrices maken internationaal indruk Redactie

06 februari 2020

10u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Eerder verscheen in de media dat heel wat Vlaamse acteurs meewerken aan de internationale tv-reeks ‘The Window’, die zich afspeelt in de coulissen van het internationale topvoetbal. Acteurs als Louis Talpe, Jenne Decleir, Christophe Haddad, Barbara Sarafian: allemaal spelen ze een klein rolletje in de serie. De belangrijkste Vlaamse bijdrage wordt evenwel geleverd door ‘Luizenmoeder’ Lynn Van Royen (30), die een grote rol heeft en in alle tien de afleveringen te zien zal zijn. En zij is niet de enige actrice die internationaal furore maakt, zo schrijft weekblad TV Familie.

Lynn Van Royen bevindt zich momenteel op het zonnige Malta, waar ze opnamen voor de serie heeft. Maar als je de foto’s ziet die ze deelt op haar social media, blijkt dat ze tussendoor ook wat van het mooie eiland kan genieten. Een goeie zaak, want dat geeft Lynn de kans om op adem te komen. Malta zal overigens niet haar eindbestemming zijn. ‘The Window’ zou van Lynn namelijk een grote ster kunnen maken in... Japan! Deze serie is dan ook een coproductie tussen de Duitse zender ZDF en het Japanse Fuji TV.

Antwerpen en brussel

Met die grote Vlaamse bijdrage zou je trouwens denken dat ‘The Window’ ook zeker bij ons te zien zal zijn, maar daar bestaat blijkbaar twijfel over. “Ik ga ervan uit van wel”, zegt de Duitse producente Christine Denilaurer aan TV Familie. “We gaan deze serie internationaal uitbrengen, dus ook in België. Maar in eerste instantie zal ‘The Window’ in Japan en Duitsland op tv komen.”

Toru Ora van Fuji TV zegt: “Elk jaar worden wereldwijd 10.000 tv-series uitgebracht. Als je in die massa een groot publiek wil bereiken, moet je internationaal werken. Zoals wij nu doen. Met acteurs van verschillende nationaliteiten. Lynn was ons opgevallen in ‘Beau Séjour’. Ze is een toptalent en doet het heel goed. Al die Vlaamse acteurs zijn trouwens echte professionals. Zij zullen er mee voor zorgen dat onze serie ‘The Window’ een groot succes wordt!”

Ook Lize Feryn scoort

Lize Feryn (26) doet het ook goed in het buitenland. Ze sprong voor het eerst in het oog met haar hoofdrol in de Eén-reeks ‘In Vlaamse velden’. “Ik laat me niet beperken door landsgrenzen”, zei een ambitieuze Lize toen. “Net als in mijn modellencarrière wil ik als actrice overal kunnen werken!” En dat waren géén loze woorden. Want sindsdien speelde de West-Vlaamse onder meer in de Nederlandse film ‘Een Echte Vermeer’ en de Duitse prent ‘Herrliche Zeiten’. Dit jaar staat er een Egyptische film op de planning: ‘Jesus and the Others’. Het wordt een groots opgezet drama over de vlucht naar Egypte van Jozef, Maria en kindeke Jezus. Om te ontsnappen aan de bloeddorstigheid van koning Herodes, die alle pasgeboren jongetjes liet vermoorden.

De Egyptische regisseur Hisham Abdel Khalek is superenthousiast over zijn cast, waartoe niet alleen Lize Feryn maar ook Charlotte Timmers (32) behoort. Charlotte ken je van series als ‘Wat als?’ en ‘Studio Tarara’. “Ik werk met topacteurs! Uit Amerika, Frankrijk, Engeland, Italië en België”, zegt de Egyptenaar. En over ‘onze’ Lize Feryn steekt hij de loftrompet af.

“Zij is zéker niet de eerste de beste”, looft de man Lize. ‘Ze kan álles aan. In België speelde ze in succesvolle tv-reeksen en zelfs in het beste oorlogsdrama dat daar ooit is gemaakt (‘In Vlaamse velden’, red.). Lize Feryn is iemand die ontroering en bewondering opwekt. Ze is ook een beroemd model in Europa. De camera houdt automatisch van haar. Ik kijk er enorm naar uit om met haar samen te werken.”