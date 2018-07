Lynn Van Royen in het gips HL

30 juli 2018

00u00 0 Showbizz Lynn Van Royen (28) zit in het gips. De actrice, die vorige maand nog op het tv-festival van Monte Carlo de prijs van Beste Actrice won voor haar rol in 'Beau Séjour', toonde op sociale media dat ze een verband draagt om haar rechterhand.

Al voegt ze er graag aan toe het voorlopig geen groot probleem is, aangezien ze haar hand, gevuld met een zomers drankje, nog gerust kan draaien. Of het gips voor professionele kopzorgen zal zorgen, is niet meteen duidelijk. Lynn, nu te zien in 'The Team 2' op Play More, wordt immers eerstdaags op de set verwacht van de nieuwe VTM-comedy 'De Luizenmoeder', een remake van de gelijknamige succesreeks in Nederland. Of die vertraging zullen oplopen, is niet meteen duidelijk.

‘I can turn this around’ 😏🤜🏼 #problemnoproblem Een foto die is geplaatst door null (@lynnvanroyen) op 29 jul 2018 om 12:44 CEST