Lynn Van Royen: “Ik volg altijd mijn buikgevoel. Als ik tegen de muur loop, dan is dat maar zo” CD

06 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Film Met haar dertig lentes is Lynn Van Royen de jongste master ooit op het Filmfestival van Oostende, maar de actrice weet wél wat ze wil. Het is geen toeval dat Lynn voor deze editie vooral films koos van vrouwelijke regisseurs of scenaristen. “Je moet je leven in eigen handen nemen en niet doen wat anderen zeggen of schrijven”, zegt ze in Story.

Oostende wordt vanaf vrijdag weer iets langer dan een week omgetoverd tot het Cannes van Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het Filmfestival, dat al aan z’n dertiende editie toe is. Gastvrouw van dienst: Lynn Van Royen, die na Matteo Simoni in 2018 fungeert als master van het event. Iets wat ze beschouwt als een heel grote eer. “Ik was enorm verrast toen ik een telefoontje kreeg van de organisatie. Ik was mezelf net aan het filmen voor een casting, en middenin een emotionele scène rinkelde die telefoon. Ik heb niet getwijfeld, wel gedubbelcheckt: ‘Je bent toch zeker dat je mij bedoelt?’ (lacht)”

Je bent de jongste ceremoniemeester ooit van het Filmfestival.

“Leeftijd speelt voor mij geen rol, het was gewoon fijn om mee de lijnen uit te zetten. Ik heb veel films geselecteerd van vrouwelijke regisseurs of met een vrouw in de hoofdrol, want mijn thema is Leading Lady’s. Die term is heel bewust gekozen: je moet de ‘lead’ hebben over je eigen leven. Kracht ligt voor mij in durven doen waar je voor staat en je gevoel volgen. Beslissingen nemen die maatschappelijk misschien minder makkelijk liggen, maar waar jij je goed bij voelt. Van de uitdrukking ‘sterke vrouwen’ krijg ik dan weer de kriebels. Waarom moet dat adjectief erbij? Het woord ‘sterk’ wordt nog al te vaak geassocieerd met mannen, en dat is niet nodig.”

Durf je jezelf ook te omschrijven als een leading lady?

“Dat denk ik wel. Mijn beslissingen neem ik altijd in eer en geweten, en ik volg mijn buikgevoel. Is dat door op iets ‘nee’ te zeggen, dan is dat zo. Is dat door ‘ja’ te zeggen en er keihard voor te gaan, maar toch met mijn hoofd tegen de muur te botsen, dan is dat ook zo. Zolang het maar míjn beslissing geweest is.”

(Lees verder onder de foto)

Vind je dat veel vrouwen zich laten beïnvloeden?

“Niet altijd bewust, hé, het is gewoon veel makkelijker om mee te gaan met de stroom dan er tegenin te gaan. Weten wat je wil en waar je voor staat, vraagt ook wat zelfonderzoek. En dan moet je het vervolgens nog durven uit te spreken en ervoor gaan. Sommigen willen carrière maken, anderen trekken zich bij wijze van spreken liever terug op een berg in Italië. Alleen of met hun gezin. Beide keuzes zijn moedig en krachtig.”

Thuiskomen aan de kust

Wil je met je thema ook aankaarten dat er nog steeds te weinig rollen zijn voor actrices?

“Op dat vlak zitten we toch op een kantelpunt. Er zijn heel wat vrouwelijke scenarioschrijvers en regisseurs in opmars, waardoor actrices automatisch meer kansen krijgen. Dat moedig ik alleen maar aan. Pas op: ook mannelijke regisseurs en scenarioschrijvers kunnen mooie vrouwelijke rollen schrijven, hé.”

Zelf zit je niet verlegen om werk.

“Nu heb ik het inderdaad druk. Ik ben het tweede seizoen van de VTM-reeks ‘De Luizenmoeder’ aan het afronden en nadien begin ik te repeteren voor het theaterstuk Het Koninkrijk van Henry Darger. En zodra die tournee erop zit, word ik verwacht op de filmset van Cool Abdul. Heerlijk, die afwisseling!”

(Lees verder onder de foto)

Als master mocht je dus de films kiezen, maar wat komt er verder nog bij kijken?

“Als gastvrouw mag ik de internationale sterren ontvangen, onder wie Monica Bellucci. Best spannend, want zij is iemand naar wie ik zelf enorm opkijk. Daarnaast ga ik ook films inleiden. Maar dat loopt allemaal wel los. Ik kan goed met mensen omgaan. Mijn kledij zal trouwens ook grotendeels van vrouwelijke ontwerpers zijn. Daar is een styliste speciaal naar op zoek gegaan. Ook op die manier wil ik vrouwen steunen.”

Verblijf je tijdens het Filmfestival aan zee?

“Ja, want overdag moet ik repeteren voor dat theaterstuk. Mijn man en kinderen zullen me de komende tijd dus wat moeten missen, maar we hebben een oplossing gevonden om mekaar toch genoeg te zien. Dat komt in orde. En onze kust voelt toch altijd een beetje als thuiskomen. Ik ging er vroeger al op reis met mijn ouders, en ik geniet er nog altijd van om bijvoorbeeld verse tongetjes te gaan kopen aan de Vistrap in Oostende. De zee, die geeft rust én adem. “