Lynn Van Royen en vriend openen kunstgalerij JVDW

15 augustus 2018

16u15

Lynn Van Royen heeft haar roots in het acteren, partner Gilles Van Schuylenbergh in de beeldende kunst. Samen bundelen ze hun krachten en openen ze hun eigen kunstgalerij in Aalst.

Lynn Van Royen gaat een druk tv-najaar tegemoet, maar dat houdt de actrice niet tegen om nieuwe avonturen te beginnen. Naast het uitbrengen van een eerste boek, stampt ze nu samen met haar vriend een eigen kunstgalerij uit de grond. "We hebben dit pand vijf jaar geleden al gekocht", vertelt Lynn's vriend Gilles Vanschuylenberg. "We beginnen met een tentoonstelling van mezelf, maar het is wel de bedoeling om ook andere kunstenaars te brengen."

"Gilles en ik beginnen de galerij vooral samen, maar ik ga me meer bezighouden met het galerijwezen an sich", voegt Lynn toe. "Niet met de kunst, dat laat ik over aan de mensen die dit kunnen."

Podcast door Jean Blaute

De twee pakken het groots aan. Zo komt er ook een podcast/audiotour ingesproken door Gilles en Jean Blaute. "Je kunt op voorhand die podcast downloaden en meenemen", legt Van Royen uit. "Heb je geen zin in menselijk contact of sociale interactie, dan moet je niets zeggen maar die podcast staat je ook niet in de weg om hier toe te komen."

De nieuwe kunstgalerij, gelegen in de Nieuwbeekstraat 7 in Aalst, opent zaterdag de deuren voor het grote publiek. Hier ontdek je alvast een exclusieve sneak peek.