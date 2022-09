Luxe-escorte Noa biedt de optie ‘one day queen’ aan: “Ik krijg dan 5.000 euro shopbudget van mijn klanten”

Film Klassie­kers ‘E.T.’ en ‘Jaws’ banen hun weg terug naar het grote scherm

De klassiekers ‘Jaws’ en ‘E.T.’ van Steven Spielberg zijn terug te zien in de bioscoop. De films werden speciaal voor de 40ste verjaardag van ‘E.T.’ in een nieuw jasje gestoken, waardoor ze voor het eerst te zien zijn in IMAX-bioscoopzalen.

2 september