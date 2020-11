Lutgart Simoens in beperkte kring begraven in Edegem

ShowbizzTijdens een intieme plechtigheid is zaterdagochtend in Edegem afscheid genomen van radiocoryfee Lutgart Simoens. Omdat er door de coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen aanwezig mocht zijn in de kerk, werd de begrafenis via livestream uitgezonden op Radio 2 en op onze website. Het werd een mooi afscheid, met onder andere een getuigenis van dochter Martine. “Ik wil iedereen bedanken voor de mooie woorden”, zei ze.

Lutgart Simoens was meer dan 40 jaar lang een van de bekendste radiostemmen van Vlaanderen. Toen ze vorig weekend op 92-jarige leeftijd overleed, ging er dan ook een schokgolf door Vlaanderen. Om iedereen de kans te geven afscheid te nemen van de het radio-icoon kon je haar begrafenisplechtigheid hier live volgen.

In normale omstandigheden was de dienst wellicht in de basiliek van Edegem doorgegaan, maar door de coronamaatregelen kon enkel de nabije familie aanwezig zijn. De begrafenis vond daarom plaats in de parochiekerk Heilig Familie te Edegem.

Tijdens de dienst werd onder andere een opgenomen eerbetoon van radiopresentator Guy De Pré afgespeeld. Hij nam afscheid van zijn “radiomoeder”. “Drie woorden typeerden jou: ‘echt’, “oprecht” en “respect”, op de radio en in het leven. Daarom hebben de luisteraars van Radio 2 jou al die jaren op handen gedragen.”

“Voltooid leven”

Simoens presenteerde op Radio 2 jarenlang verschillende programma’s, waaronder het iconische ‘Vragen staat vrij’, ‘Platenpoets’ en ‘Toppers voor tieners’. Ze interviewde talloze wereldsterren, zoals Mick Jagger, Cliff Richard en zelfs wijlen koningin Fabiola. Intussen in haar privéleven vond ze de liefde bij Renolf Van Huffelen, met wie ze vijf kinderen kreeg.

Na haar pensioen in 1993 kreeg Simoens echter heel wat tegenslagen te verwerken. Zo verloor ze een van haar kleinkinderen en stierven haar echtgenoot en twee kinderen aan kanker. Ook haar nieuwe liefde moest ze later afgeven. In 2016 - ze was toen 88 - liet Lutgart een wilsbeschikking opmaken. Daarin liet ze optekenen dat ze zélf wilde beslissen wanneer haar leven moest eindigen.

In de laatste interviews die ze gaf, zei ze dat ze stilaan op dat punt was. Ze noemde haar leven “voltooid”. “Ik heb alles in mijn leven gehad”, zei ze. “Ik verwacht niks meer dat de moeite nog is.” Uiteindelijk stierf ze in alle rust op 92-jarige leeftijd in rusthuis Ter Eycke in Edegem, waar ze de laatste jaren verbleef.

