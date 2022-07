Lupita Nyong’o openhartig over ‘Black Panther 2' zonder Chadwick Boseman: “Het filmen werkte therapeutisch”

FilmHet duurt niet lang meer voordat de nieuwe ‘Black Panther’-film op de wereld wordt losgelaten. Actrice Lupita Nyong’o (39) vertelde openhartig aan ‘The Hollywood Reporter’ hoe het was om te filmen zonder de voormalige hoofdrolspeler Chadwick Boseman, die onverwacht overleed in 2020. “Ik ben erg trots dat we deze film hebben kunnen maken, tegen alle verwachtingen in.”

Zal er ooit nog een nieuwe ‘Black Panther’-film gemaakt worden? Die vraag brandde op de lippen van de ‘Marvel’-fans, sinds het plotse overlijden van acteur Chadwick Boseman. Hij kroop in vier ‘Marvel’- films in de huid van het hoofdpersonage, King T’Challa, beter bekend als Black Panther. Marvel maakte al snel het verdict bekend dat ze een eerbetoon aan Boseman wilde brengen en dat er daarom wel degelijk een vervolg in de maak was. De officiële releasedatum is nu ook gelost: vanaf 11 november 2022 zal de film wereldwijd in de cinemazalen te zien zijn. Maar hoe gaat die vervolgfilm eruitzien zonder Boseman? ‘The Hollywood Reporter’ sprak met actrice Lupita Nyong’o - die de rol speelt van Nakia - en ze vertelde openhartig hoe het was om deze nieuwe prent in te blikken.

“Het zijn een paar ‘wazige’ jaren geweest voor iedereen. Voor ons als cast, na het verlies van onze koning, Chadwick Boseman, was het enorm veel om te verwerken. In veel opzichten zijn we het nog altijd aan het verwerken.” Ze vertelde dat het erg moeilijk en zwaar was om deze film zonder hem te maken. “Als je iemand verliest, weet ik niet wanneer je stopt met ze te missen.”

De Oscarwinnares verklaarde dat het filmen midden in de pandemie ook niet evident was. “Deze film maken tegen alle verwachtingen in is een krachtig statement en ik ben enorm trots dat we het gedaan hebben.” Ze verklaarde dat het haar ook hielp in het rouwproces. “Het was erg therapeutisch. Het gaf me een gevoel van hoop.” Of ze iets meer kon vertellen over de inhoud van het verhaal? “Volgens mij hebben we de wereld van Wakanda en Black Panther enorm uitgebreid op manieren die de mensen versteld zullen doen staan. Ik kan haast niet wachten tot het geen geheim meer is.” De actrice hield de lippen wel stijf op elkaar wat de rol van Black Panther betreft. “Hou je niet van een goed geheim?”

De teaser-trailer van ‘Black Panther: Wakanda Forever’ scoort alvast enorm goed. Het werd in de eerste 24 uur maar liefst 172 miljoen keer bekeken. Hierdoor werd de teaser een van de beste trailerlanceringen voor een superheldenfilm van Marvel ooit. Dit werd aan ‘Variety’ bevestigd door een bron die dicht bij Marvel staat. De fans zitten alvast op hete kolen sinds de release van de trailer en uitten hun enthousiasme volop op sociale media. Het aftellen naar november kan beginnen.

‘Black Panther: Wakanda Forever’ is vanaf 11 november 2022 te bekijken in onze Belgische cinemazalen.

