Lulu Aertgeerts regisseert groots 'Peter Pan'-spektakel TC

23 mei 2018

10u35 0 Showbizz Het belooft een pittig najaar te worden in de Vlaamse theaters. Want waar Studio 100 met '40-'45' al een groots spektakel plant, lijkt nu ook concurrent Music Hall een duit in het zakje te willen doen met een weliswaar iets vrolijker productie. 'Neverland: Adventures of Peter Pan' zal geregisseerd worden door ex-'Wittekerke'-actrice Lulu Aertgeerts.

Lulu Aertgeerts kennen we vooral van haar rol als Joke in 'Wittekerke', maar was als actrice ook te zien in series als 'Familie', 'Witse', 'Zone Stad' en 'Danni Lowinski'. Nadien was ze op tv ook te zien als bewegingscoach in talentenjachten als 'Idool' en 'X Factor'. De laatste tijd is ze echter vooral actief in het theater. Nu gaat ze dus een groots muziekaal spektakel regisseren voor producent Music Hall. Op zich niet verrassend want Aertgeerts was ook jarenlang actief in de musical-afdeling van het (toen nog) Koninklijk Ballet van Vlaanderen en speelde ooit hoofdrollen in producties als 'Me and my Girl', 'Hello Dolly' en 'Chicago'. Daarnaast was ze ook vaak verantwoordelijk voor de regie en choreografie van producties.

Showbizz Topspektakel

'Neverland: Adventures of Peter Pan' moet dit najaar dat andere groots aangekondigde spektakel '40-45' van antwoord dienen en een vrolijker alternatief bieden voor musicalfans. Het is een internationale productie die nu een Vlaamse versie zal krijgen. 'Neverland: Adventures of Peter Pan' belooft een topspektakel te worden boordevol dans en muziek. Wie de hoofdrollen in deze productie zullen vertolken is nog niet bekend. Wel kan er komende zaterdag auditie gedaan worden voor het ensemble. De productie is op zoek naar dansers die de rollen van indianen, piraten en Lost Boys te vertolken. Die audities gaan komende zaterdag door in theater Zuiderkroon in Antwerpen.