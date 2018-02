Luke Wilson redde vrouw uit auto na crash: "Hij was de held en nam het voortouw" DBJ

15 februari 2018

07u46 0 Showbizz Een getuige van het fatale ongeluk waar Luke Wilson (46) dinsdagavond bij betrokken was, noemt de acteur een held. Bij de crash kwam de bestuurder van een auto die ook golfer Bill Haas vervoerde om het leven. Haas raakte gewond bij het ongeluk.

De Ferrari waar de golfer in zat koerste met hoge snelheid over een weg in de buurt van Los Angeles toen de bestuurder de macht over het stuur verloor. De auto raakte daardoor meerdere rijtuigen, waaronder de auto van Luke. De acteur raakte echter niet gewond, en rende volgens de omstander meteen naar een auto die bij de crash op z'n kant was geraakt. De 50-jarige bestuurster van dat voertuig was bekneld geraakt tijdens het ongeluk.

"Hij was de held, hij nam het voortouw", aldus de getuige, die de acteur bijstond in zijn reddingsactie. Omdat er rook uit het wrak kwam, waren de twee mannen bang dat de auto in brand zou vliegen. "We konden haar been loskrijgen en Luke heeft haar daarna door de achterbak uit de auto gekregen", vertelt de omstander aan People. "Hij was heel kalm. Hij was zeker de held, en een superaardige gast. Toen het allemaal achter de rug was, hebben we elkaar een knuffel gegeven."