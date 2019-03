Luke Perry zou komende zomer trouwen DBJ

13 maart 2019

18u03

De vorige week overleden Luke Perry was van plan deze zomer in het huwelijksbootje te stappen. De 'Beverly Hills, 90210'-acteur en zijn verloofde Wendy Madison Bauer hadden de datum al geprikt, zo blijkt uit een save the date-kaart die in handen is van TMZ. Op 17 augustus zou de grote dag zijn.

Op de kaart staan verder geen details, behalve dat de ceremonie in Los Angeles had moeten plaatsvinden. Een formele uitnodiging zou nog volgen.

Luke Perry overleed op 4 maart op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Hij was al jaren samen met zijn verloofde. “De afgelopen elf en een half jaar waren de gelukkigste jaren uit mijn leven. Ik ben dankbaar dat ik bij hem mocht zijn”, zei Wendy vlak na zijn dood.

Het is niet bekend sinds wanneer het stel verloofd was. Perry was eerder getrouwd met Rachel Sharp, met wie hij twee kinderen kreeg: de inmiddels 21-jarige Jack en de 18-jarige Sophie.