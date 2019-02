Lukas Dhont op prestigieuze lijst met de 30 meest beloftevolle Europeanen DBJ

13 februari 2019

06u50 0 Showbizz ‘Girl’-regisseur Lukas Dhont (27) heeft een plekje verworven op de Forbes-lijst met de dertig meest beloftevolle Europeanen. Naast Dhont staan er nog twee Belgen in de ‘30 under 30'-lijst van het gerenommeerde zakenblad.

Met zijn ‘30 under 30'-lijst benoemt het zakenblad Forbes ieder jaar de 30 meest beloftevolle burgers in de Verenigde Staten, Azië en Europa. In de Europese lijst van dertig kreeg regisseur Lukas Dhont een plekje. Met zijn transgenderfilm ‘Girl’ won hij tientallen filmprijzen en werd hij ook genomineerd voor een Golden Globe.

Naast Dhont staan er nog twee Belgen in de lijst van dertig. Het gaat om UHasselt-onderzoekster dr. Hannelore Bové en UAntwerpen-onderzoekster Angelique Van Ombergen. De 28-jarige Bové krijgt de nominatie voor haar onderzoek waarin ze roetdeeltjes in menselijke stalen zoals bloed of urine kon detecteren. Ook zij won heel wat internationale prijzen met haar onderzoek. Ze werd vorig jaar onder geroemd als een van de top vijf van grootste wetenschapstalenten van 2018, uitgereikt door het wetenschappelijke magazine New Scientist.

UAntwerpen-onderzoekster Van Ombergen kreeg een plek op de lijst voor haar onderzoek naar de vraag hoe het menselijk lichaam reageert op ruimtevlucht en hoe mensen op andere planeten zouden kunnen leven. Ze onderzoekt daarbij de verandering in de hersenen van de astronauten en maakte een nagebootste omgeving van Mars. De 29-jarige Van Ombergen is momenteel verbonden aan het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) als Science Coordinator for Human Research.

