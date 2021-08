Luka Cruysberghs over vertrek bij Hooverphonic: “Ik kreeg het één uur voor de media-aankondiging te horen”

Drie jaar lang was Luka Cruysberghs het gezicht én de stem van Hooverphonic. Maar toen voormalige zangeres Geike Arnaert liet vallen dat ze wel interesse had in een comeback, kreeg Luka van bandleden Alex Callier en Raymond Geerts te horen dat ze vervangen zou worden. “De manier waaróp, dat blijf ik zo jammer vinden”, vertelt ze nu in HUMO. “En niet alleen omdat ik mijn ontslag te horen kreeg via een Zoom-sessie op vakantie in Portugal. Nee, als ze gewoon tegen mij hadden gezegd: ‘Kijk, Luka, Geike wil graag terugkomen, ik hoop dat je begrijpt dat wij dat wel zien zitten,’ dan had ik dat heus wel gesnapt. Geike is meer dan tien jaar het gezicht van de groep geweest, hè (van 1997 tot 2008, red.). Maar ik kwam het één uur voor de media-aankondiging te weten. Dat vind ik jammer: ik heb drie jaar met die mensen samengewerkt, dat is toch niet niks.”