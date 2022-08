Luka Cruysberghs: "Dat 'Brussels Airlines'-lied van Hooverphonic? Daar zou ik nu niet meteen aan meegewerkt hebben”

ShowbizzZangeres Luka Cruysberghs werkt deze zomer haar nieuwe muziek af. Met ook even tijd voor vakantie in Portugal. Ontspannen in het waterpretpark en gaan wandelen met asielhondjes. Nu richt ze al haar pijlen op haar eerste soloshow, die gaat op 13 oktober in première in de AB-Club in Brussel. Daarmee sluit ze het hoofdstuk Hooverphonic definitief af. En ja ze zag ook al het Brussels Airlines-spotje. “Speciaal, maar daar zou ik misschien niet meteen aan meegewerkt hebben”, geeft ze wel nog mee. Bekijk het in een nieuwe Showbits.