Luka brengt eerste solosingle uit na ontslag bij Hooverphonic: “VRT mag me zeker vragen voor het Songfestival”

Ze is best nerveus, geeft ze toe, maar vooral ook heel enthousiast dat ze eindelijk haar kindje aan de wereld kan voorstellen. “Ik wil met ‘Not Too Late’ duidelijk tonen welke muzikale kant ik wil opgaan, en da’s in mijn ogen goed gelukt”, vertelt Luka over haar eerste zelfgeschreven nummer. “De single is donker en alternatief, maar ook poppy en er zit een beatje onder. De perfecte combinatie dus. Ik sta er echt 100 procent achter, ook al is de zanglijn bijvoorbeeld vrij eenvoudig. Ik had gedacht dat ik reacties zou krijgen zoals: ‘Hebben we daar maanden moeten op wachten, er zit niet eens een uithaal in die song.’ Maar voorlopig heb ik alleen nog maar positieve dingen gehoord. (lacht)”