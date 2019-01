Luk Wyns viert 60ste verjaardag met nieuwe look en twee filmrollen: "Pensioen? Daar doe ik niet aan mee" Jolien Boeckx

23 januari 2019

00u00 0 Showbizz Acteur Luk Wyns wordt vandaag 60 jaar. Maar met twee internationale filmrollen (naast Ben Kingsley én in een Duitse productie) voelt de gewezen crimiclown zich nog steeds als vanouds. Ook zijn nieuwe kapsel - Wyns ruilde zijn lange lokken voor een broske - kan daar niet veel aan veranderen.

Toen Luk onlangs bij zijn boekhouder langsging, wou die weleens weten wanneer de acteur plande met pensioen te gaan, hij werd er tenslotte bijna 60. "Dat was serieus slikken, want ik met pensioen? Euh, nooit! Daar doe ik niet aan mee. Mensen zeggen soms dat ik me op het werk gedraag als een 30-jarige. Zelf voel ik mij 40 jaar, maar ik zie er dan weer uit als iemand van 50. Die 60? Die overvalt mij compleet", lacht de oervader van de legendarische tv-reeksen 'Familie Backeljau' en 'Crimi Clowns' - meteen ook de hoogtepunten uit zijn carrière. "Ik ben nog bezig met een nieuwe tv-reeks, waar ik helaas nog niks kan over zeggen. En mijn reclamespotjes voor Gamma - ik maak ze al 30 jaar ondertussen - blijf ik tweewekelijks aanleveren. Ik heb nog lang geen zin om het kalmer aan te doen." Voor zijn verjaardag last hij wel een dagje quality-time in met zijn twee jongste kinderen, Sasja (9) en Nana (11), en vrouw Eleni. "En die vinden het fantastisch om thuis een feestje te bouwen. We houden het gezellig onder ons en we gaan 's avonds lekker eten. Daar kan ik van genieten."

Voodooverhaal

Wat zijn 60ste verjaardag ongetwijfeld nóg leuker maakt, zijn de twee internationale filmrollen die hij op zak heeft. Afgelopen week stond hij op de set van de Duitse tv-film 'Totenfieber', waarin ook Hilde De Baerdemaeker en Ella Leyers meespelen. "Voor de allereerste keer in mijn bijna 40-jarige carrière heb ik in het Duits gespeeld. Man, wat was dat! Het voelde aan alsof ik voor de eerste keer op een set stond, echt heel speciaal. Maar vooral heel tof om te doen", zegt Luk. 'Totenfieber' is een voodooverhaal over een meisje dat doodverklaard wordt. Toch blijft haar moeder er rotsvast in geloven dat ze nog leeft, omdat ze nog een sms van haar gekregen heeft. "Ik speel een politieagent die het moeilijke gesprek moet aangaan met de moeder om haar uiteindelijk te sussen met 'Oké, we gaan uw verhaal checken'", legt hij uit. "Niet zo simpel in het Duits, ik heb drie dagen serieus staan zweten. (lacht) De opnames waren gelukkig wel in Antwerpen: ideaal."

Ook de set van Luks tweede project, de thriller 'Spider in the Web', was in ons land. In die Britse productie speelt ook Filip Peeters mee, maar dé topfiguren zijn Ben Kingsley en Monica Bellucci. "Ik heb slechts één opnamedag gehad, maar wat voor één: een volledige draaidag samen met dé Ben Kingsley. Ik speel een veiligheidsagent die door Kingsley dronken gevoerd wordt. Hij ontdekt dat ik nog in het vreemdelingenlegioen gediend heb, hij wint mijn vertrouwen en samen scanderen we de erecode van de legionair. Niet evident, een verdomd moeilijke tekst om samen op te zeggen. En hij had er een paar woorden in veranderd. Ik paste me aan zijn tekst aan en de scène verliep vlekkeloos. En dat apprecieerde hij enorm. Het was een hele aangename samenwerking. Het klopt dat Ben zich graag 'Sir Ben' laat noemen, een officiële titel die hij meer dan verdient. Hooghartig of pretentieus is hij absoluut niet. Hij heeft charisma, dat zeker. Maar hij is vooral een bescheiden en vriendelijke man. Ik weet niet wanneer de film uitkomt, hij zit nog in postproductie."

Clowns en frisco's

En dan hebben we het nog niet gehad over 'Crimi Clowns'. Want Luks tv-serie is nog steeds in de running om een Amerikaanse remake te krijgen. "Wanneer die er moet komen, is nog altijd niet duidelijk. Het duurt ongeveer zeven jaar voor een reeks helemaal uitzendklaar is. Ik sta nog altijd in contact met de producer in Los Angeles, we bellen regelmatig. Voorlopig blijft het even afwachten."

En tussen alle internationale opdrachten vond Wyns ook nog de tijd voor een tv-rol in Vlaanderen. Dit jaar nog is hij te zien in de VTM-misdaadreeks 'Phil Frisco', over een ijsboer (Lucas Van den Eynde). Die wordt ontvoerd door een gangster, gespeeld door... Luk. "Speciaal voor die rol heb ik mijn haar laten afscheren", vertelt Luk. "En dat beviel me best. Het is keipraktisch, ik moet nooit meer zorgen dat mijn haar goed ligt. (lacht) Ik heb mij dan maar meteen een tondeuse aangeschaft, ik werd sowieso al kalend achteraan op m'n hoofd.”