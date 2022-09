Luk Wyns verdedigt ‘zijn’ kooivechtster na kritiek: “Ik heb haar in al die maanden niet één keer horen roepen”

Celebrities Britney Spears post opnieuw uitdagende video: haar ‘nieuwe' lange haren bedekken net haar borsten

En daar is Britney Spears (40) weer met pikante beelden. Deze keer postte ze een uitdagende video op Twitter, aangezien de zangeres haar Instagram-account opnieuw verwijderde. In de video loopt de zangeres rond in een bikinibroekje terwijl haar lange blonde haren haar bovenlichaam bedekken. “Het is even wennen, maar het geeft me zeemeerminnenvibes”, schrijft de zangeres bij de post.

