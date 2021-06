Luk Wyns speelt in ‘Glad IJs’ sympathieke boef: “‘Hou maar, vind ik beter zo’, zei mijn vrouw toen ik met mijn broske thuiskwam”

'Glad Ijs' gaat over Phil 'Frisco', een hardwerkende selfmade man met een ijsroomfabriek. Wanneer Phil ontvoerd wordt, staat het hele land in rep en roer. "Ik kruip in de huid van Stan, ook wel 'pappie' genoemd. Hij is een ex-collega van Phil en een empathische boef", aldus Luk Wyns. "Ik ben dus niet de agressieve, dominante smeerlap, maar een sympathieke vent die weliswaar niet te vertrouwen is. Het was zeer tof om die rol te spelen, want dat is geen clichématige invulling van de 'bad guy'."