Luk Wyns ontsnapt aan de dood in Gambia: "Door die ervaring zie ik de rest van mijn leven als een cadeau" SD

20 mei 2018

14u37 0 Showbizz Acteur, scenarist, auteur en regisseur Luk Wyns (59) was vandaag te gast bij Joe. Daar vertelde hij dat zijn favoriete dansplaat 'Let's Dance' van David Bowie is. Bowie speelde al van jongs af aan een belangrijke rol in zijn leven en daar is een goede reden voor.

Twee uur lang praatte Luk op bij Kris Wauters op Joe over zijn favoriete muziek, telkens met een leuke anekdote. Vooral die bij het nummer 'Let's Dance' van David Bowie is opmerkelijk. “Ik was ooit in Senegal te gast op de theaterschool van Maurice Béjart en toen we terug naar huis gingen, zijn we blijven overnachten in Gambia. We werden daar plots wakker in het midden van een staatsgreep”, vertelt Luk. “Er was mortiergeschut en er reden camions met lijken voorbij. We hielden de deuren en ramen van het gebouw waarin we bleven overnachten dicht. Uiteindelijk heb ik daar tien dagen vastgezeten en heb ik vreselijke dingen meegemaakt", vertelt Wyns.

“Toen we uiteindelijk bevrijd werden, moesten we enkel nog de grens over, maar bij de grenscontrole vonden ze mijn cassetjes van David Bowie in mijn rugzak. Ze hebben die toen opgezet en ik moest dansen op de muziek… in mijn onderbroek. “Dance, you white monkey! We behandelen je nu zoals de blanken ons altijd behandeld hebben”, zeiden ze tegen mij. Dat was vrij traumatisch, omdat tegelijkertijd mijn toenmalig vriendinnetje ook bepoteld werd. Door die ervaring zie ik de rest van mijn leven als een cadeau. Dat heeft mijn karakter voor een groot deel gemaakt.”