Exclusief voor abonnees Luk Wyns: “Mainstream denken is niks voor mij. Ik wil mijn scherpe kantjes behouden” VVDW

22 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Vorige maand zagen we Luk Wyns (60) nog eens schitteren in de herneming van de vijftien jaar oude serie ‘Matroesjka’s’ op Q2, maar voor een nieuwe tv-rol moeten Vlaamse fans nog even geduld hebben. Nochtans heeft de acteur – ook bekend van de Gamma-spotjes – niet stilgezeten.

Het is niet makkelijk om in zijn drukke agenda een gaatje te vinden voor een gesprek, dus sprak Story met Luk af op de Antwerpse Sinksenfoor, waar hij met zijn vrouw Eleni (49) en twee jongste kinderen Sasja (10) en Nana (12) jaarlijks naartoe trekt. “Dit jaar ben ik peter van de Sinksenfoor”, vertelt Luk. “Als kind, als puber, met mijn eerste lief en nu met mijn kinderen: ik sla geen jaar over… Het enige nadeel is dat ik mezelf elk jaar ouder voel worden. Mijn rug en gewrichten kunnen bepaalde attracties niet meer aan, en bij het overkop gaan ben ik sneller misselijk dan vroeger (lacht).”

Je bent volop bezig met je productiehuis. Maak je nog voldoende tijd voor je gezin?

Toch wel. Al is een uitje met mijn gezin niet altijd even ontspannend. Mijn kinderen hebben moeten leren geduld te hebben als mensen met mij een selfie willen. Ik leef van mijn fans, dus ik wil niet op hen neerkijken. Mijn kantoor is trouwens thuis, dus ik zie mijn vrouw en kinderen vaak. Het nadeel is dat ze me soms storen. Dan moet ik hen uitleggen dat papa aan het werk is. Werk en privé probeer ik toch wel gescheiden te houden.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis