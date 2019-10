Luk Alloo wilde eigen zender opstarten, maar kreeg deksel op de neus: "Hadden we niet het juiste maatpak aan?” SDE

13 oktober 2019

11u13

Bron: HBvL 1 Showbizz In Het Belang Van Limburg doet Luk Alloo een boekje open over zijn lange carrière als televisiemaker. Hij vertelt er ook hoe hij jaren geleden probeerde een tv-zender op te richten, maar daar geen toestemming voor kreeg.

Toen ‘Sterren en Kometen’ werd uitgezonden, gebeurde dat onder het TV6-label. Een bewuste keuze, zegt Luk Alloo in Het Belang Van Limburg. “Het was de bedoeling om echt met een nieuwe zender te komen." En dus dienden de programmamaker en de zijnen in 1998 een dossier in bij de toenmalige minister van media: Eric Van Rompuy. “We werkten er maanden aan om die zenderlicentie te bekomen, het was echt geen farce. Maar om één of andere reden kregen we een njet”, klinkt het.

“Hadden we niet het juiste maatpak aan? Waren we slechte onderhandelaars? Of zat er iets anders achter? Ik weet het niet. Kanaaltwee en VT4 kregen vlak ervoor wel groen licht, van al die digitale zenders was bijlange nog geen sprake. Maar een bende jonge gedreven tv-makers kreeg het deksel op de neus. Zelfs een radiozender kwam niet van de grond.” En dat blijft toch wringen bij Alloo: “Ik blijf het doodzonde vinden dat het niet is gelukt. Als je nu een zender wilt beginnen, kom je op kanaal 53 terecht. Wat schiet je daarmee op? Wij wilden echt het kleintje naast de grote jongens worden.”