Luk Alloo over de rollen in zijn leven: “Er zit nog geen ruis op mijn huwelijk, dat had ik nooit verwacht”

Luk, de televisie- en radiopresentator: “In de media moet je kunnen omgaan met stress en deadlines”

Het heeft niet veel gescheeld of Luk Alloo was nooit in de media beland. Hij heeft immers een diploma als criminoloog op zak, maar belandde – tot groot ongenoegen van zijn ouders – toevallig in de journalistiek. “Ik wilde dat diploma echt verzilveren maar tijdens mijn studies kreeg ik een kans bij De Morgen. Zo is de bal beginnen te rollen. Die keuze werd door mijn ouders met een vraagteken onthaald. Zij waren bezorgd, want werken in de media stond synoniem met professionele onzekerheid. Voor mij was het ook spannend, maar het beviel me en blijkbaar had ik het in de vingers.”