Luk Alloo onderzoekt hoeveel boetes wegpiraat Piet intussen gekregen heeft: “Alle dagen overtredingen”

Nee, Matthew McConaug­hey heeft géén haartrans­plan­ta­tie gedaan

Matthew McConaughey (52) heeft in een interview met LADBible uitgelegd hoe zijn haar is teruggegroeid nadat hij kaal begon te worden in de jaren 90. In zijn boek ‘Greenlights’ vertelde hij over zijn haarverlies en welke oplossing hem uiteindelijk weer een weelderige haardos heeft gegeven.

