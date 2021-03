Luk Alloo en Sandy pakten zijn co-ouderschap sámen aan: “Ze heeft mijn dochters mee opgevoed”

ShowbizzHij is niet rijk geworden van zijn tv-job en werkt nog altijd keihard, maar Luk Alloo (die woensdag 58 wordt) zou het niet anders willen. “En van de kritiek op het internet trek ik me geen zak aan”, klinkt het. In dit gesprek loodst hij ons door de hoogtes en laagtes in het verleden en de levenslessen die hij daaruit trok. “Weet je dat ik bijna gevangenisdirecteur was geworden?”