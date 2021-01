Luisteraar Liesbeth heeft de 'Lach van Joe' geraden voor 21.900 euro.

TV Langharige Marcelo Ballardin en Clara Cleymans gaan terug naar 2003 in ‘Wat Een Jaar’

7:00 2003 staat vanavond centraal in 'Wat een jaar'. Dat is het jaar waarin het homohuwelijk wettelijk wordt in België, de 17-jarige Vincent Kompany zijn debuut maakt bij Anderlecht en de groep Spring scoort in de hitparade met het gelijknamige nummer.