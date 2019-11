Ludieke oproep van Maaike Cafmeyer werkt: “Al 70.000 mensen houden het einde van ‘De Twaalf’ braaf geheim” Redactie

28 november 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 1 TV Met een ludiek filmpje van ‘De Twaalf’ wijst VRT de kijkers die de hele serie al online bekeken hebben op hun ‘zwijgplicht’. En verrassend genoeg is er ook nog niets uitgelekt over de ontknoping. “Wat blijkt? Niemand wil het plezier van een ander vergallen”, klinkt het opgelucht bij de openbare zender. Dat vertelt woordvoerder Lesley Hernalsteen aan Dag Allemaal.

Spannende tv-reeksen die, lang voordat ze op de reguliere zenders worden geprogrammeerd, online al te bekijken zijn, het is uiteraard geen nieuw gegeven. ‘De Dag’ kon je via Telenet maanden op voorhand al zien bijvoorbeeld. En net als in ‘De Twaalf’, steunde die reeks in grote mate op de suspense die opbouwt richting laatste aflevering. Een risico dus, dat in het geval van ‘De Dag’ evenwel gecompenseerd werd door de inkomsten die verbonden zijn aan zo’n Telenet-abonnement.

Samenzwering

Bij de VRT is zelfs dat laatste argument er niet. De online­videodienst VRT NU is helemaal gratis. Geen wonder dus dat ze er naar een manier zochten om de online kijkers te wijzen op de ongeschreven regels wat het weggeven van spoilers betreft. “En dat doen we nu dus met die ludieke filmpjes, waarin Maaike Cafmeyer de kijkers wijst op hun zwijgplicht”, zegt woordvoerster Lesley Hernalsteen. “We nemen het niet té serieus. De thematiek van ‘De Twaalf’ leent zich er nu eenmaal toe om het op die manier aan te pakken, en er een soort van samenzweringspact van te maken.”

Maar fijn zou het natuurlijk niet zijn, als de plot van het verhaal plots overal zou ­verschijnen.

‘De Twaalf’ moet het hebben van de spanningsboog uiteraard. Maar wat blijkt? Niemand wil het plezier vergallen van die ruim één miljoen mensen die de reeks klassiek op televisie volgen. Mensen die veel online kijken, weten dus duidelijk wel wat de spelregels zijn en ­houden alles braaf geheim.

Waarom biedt VRT de hele reeks gratis aan, want het risico op lekken is toch groot?

Dit is louter een service van ons, waarvoor je je enkel moet aanmelden. We moeten mee met de evolutie, dat er meer en meer online wordt gekeken. En dus bieden we die optie aan. Met succes, want intussen hebben 70.000 mensen de volledige reeks al bekeken. En de verschillende video’s van ‘De Twaalf’ werden al 1,2 ­miljoen keer opgestart.