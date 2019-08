Lucie en Jimmy uit ‘Mijn Restaurant’ zijn uit elkaar MVO

Bron: NB 0 Showbizz In 2010 behaalden ze met hun restaurant Terrae de tweede plaats in ‘Mijn Restaurant’, ze openden samen een eigen zaak en deze zomer begonnen ze samen nog een zomerbar in Tongeren, maar vandaag zijn Lucy Ory en Jimmy Michiels geen koppel meer.

“De vlam is eruit”, klinkt het. De twee hebben samen twee kinderen, Jasper (6) en Jonas (4). Hoe het verder zal gaan met de samenwerking in hun verschillende zaken is nog niet duidelijk.