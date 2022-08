Luciano Pavarotti postuum geëerd met Hollywood-ster

George Michael was verslaafd aan Coca-Cola Light en dronk 25 blikjes per dag: diëtist tipt hoe je van die ongezonde frisdrank­ver­sla­ving afkickt

De aan hartfalen overleden zanger George Michael was naar verluidt verslaafd aan Coca-Cola Light en dronk zo'n 25 blikjes per dag. Ook in eigen land kunnen we er wat van: Belgen staan in de top vijf van grootste frisdrankdrinkers van Europa, met gemiddeld 124 liter per inwoner per jaar. “Drink zeker niet meer dan een halve liter per dag”, waarschuwt diëtist Michaël Sels. Niet voor iedereen makkelijk: hoe geraak je van die ongezonde frisdrankverslaving af?

18 augustus