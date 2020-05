Lucas Van den Eynde teleurgesteld over 'Daens': "De manier waarop ze me hebben ingelicht...” Redactie

05 mei 2020

10u20

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz In 2007 werd de Studio 100-musical ‘Daens’ voor het eerst opgevoerd, met Lucas Van den Eynde (61) in de hoofdrol. Dit jaar werd de show hernomen, maar mocht Peter Van de Velde (53) in het bekende priestergewaad kruipen. Jammer, vertelt Lucas in Dag Allemaal.

Dat de rol van priester Daens deze keer naar Peter Van de Velde ging, stak toch een beetje bij Lucas Van den Eynde, geeft hij toe. “Ik vond dat wel jammer, maar ik heb geen patent op die rol”, klinkt het in Dag Allemaal. “Het enige waar ik triest om was, was de manier waarop ze mij hebben ingelicht. Kan je nu echt niet op ’n andere manier communiceren dan met ’n vaag telefoontje: ‘We gaan ‘Daens’ hernemen, maar ’t is met iemand anders’?” Ondanks z'n frustratie, legt de acteur zich bij wel de situatie neer. “Ach, het zij zo. Ik heb veel mooie herinneringen aan die periode, en die pakken ze mij sowieso niet meer af.”

Op 22 februari ging de vernieuwde musical ‘Daens' in première. De show werd op veel gejuich onthaald en kon rekenen op uitverkochte zalen, tot het coronavirus roet in het eten gooide.

