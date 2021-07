Lucas Van den Eynde over zijn grote passie naast acteren: “Een uurtje of twee vliegen werkt helend”

Eva Daeleman adopteerde mopshond Olav tijdens haar burn-out: “Toen ik hem ging halen waren we alletwee bang van elkaar”

17 juli Ondanks haar angst voor honden adopteerde Eva Daeleman (31) toch een hond, dat deed ze tijdens haar burn-out, ze was toen zwaar depressief. “Ik droomde nachten op rij over een hond, toen zei ik dat tegen een vriend en zijn we gaan kijken, ondanks mijn angst.” Maar dat liep niet van een leien dakje, na één stap was ze al terug uit het asiel. Uiteindelijk adopteert ze mopshond Olav, die wordt al snel haar “compagnon de route in goede en slechte tijden”, al is hun eerste rit samen eentje om nooit meer te vergeten... Bekijk het in bovenstaande video!