Lucas (16) uit Bake Off vertelt over zwarte periode: "Ik heb anorexia gehad"

27 september 2018

10u17 1 Showbizz Lucas Maes is een opvallende verschijning in 'Bake Off Vlaanderen'. Ook al is hij nog maar 16 jaar oud, hij houdt moeiteloos stand tegen de meer ervaren bakkers in de tent. Misschien omdat hij al heel wat meegemaakt heeft, vertelde hij gisteren in 'Gert Late Night'.

Op zo'n jonge leeftijd al zo goed kunnen bakken, dat is een hele prestatie. Lucas vertelt dat hij zo'n hoog niveau heeft omdat hij ook enorm veel in de keuken heeft gestaan. Een beetje uit noodzaak zelfs. "Ik heb het een periode heel moeilijk gehad op school. Als ik thuis dan aan het bakken was, kon ik alles loslaten en me terugtrekken in mijn eigen wereld."

De jongeman is erg gepest geweest in het eerste middelbaar. "Vooral om mijn gewicht; ik was een beetje een molligere jongen. Uiteindelijk heeft dat tot anorexia geleid." Hij heeft toen maandenlang hard moeten werken aan zijn genezingsproces. "De eerste therapie is niet zo goed afgelopen, want ik ging nog naar school en ben uiteindelijk hervallen. Daarna ben ik in een gespecialiseerd eetstoorniscentrum terechtgekomen in Antwerpen, waar het beter ging. Ik ben daar toch een zestal maanden geweest, waarvan ik de eerste twee mijn ouders niet mocht zien."

Hij is de mensen van het centrum erg dankbaar. "Ik apprecieer echt wat ze voor mij gedaan hebben, want ik besef dat ik niet altijd de makkelijkste was daar." Intussen heeft Lucas helemaal zijn draai gevonden op de sportschool. "Maar ik zal dat altijd met mij meedragen. Al zie ik dat totaal niet als een slechte ervaring, maar als een leerrijke ervaring. Ik ben er sterker van geworden."