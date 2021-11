Luca uit 'K2 zoekt K3' krijgt nog steeds haatberichten: “Mij persoonlijk aanvallen? Da’s een brug te ver”

Ophef over naakte Baba Ye­ga-dan­sers: gaat Studio 100 porno maken?

De dansers van Baba Yega poseren halfnaakt op sociale media. Is hun Instagram-account gehackt? Daar leek het toch even op. Maar blijkbaar is er toch meer aan de hand. De dansformatie heeft een nieuw logo dat verwijst naar Pornhub, een bekende pornosite. En dat terwijl de groep sinds 2018 is ingelijfd bij Studio 100. Jarne en Senne onderzoeken wat er aan de hand is in een nieuwe Showbits Video.