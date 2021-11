Luca en Amy werden beste vrienden door ‘K2 zoekt K3’: “Zelfs op onze vrije dag facetimen we met elkaar”

ShowbizzZij klonk te vals. Hij is te groot en — zo wordt beweerd — té geliefd door Gordon. Amy Courtens (25) en Luca Diez (21) kregen de voorbije weken flink wat kritiek in de zoektocht naar een nieuwe K3’tje. Maar achter de schermen ontstond een innige vriendschap. “Onlangs had ik last van mijn stem. Luca is toen speciaal teruggekeerd naar onze hotelkamer, om medicijnen te halen. Het is onmogelijk om niet van hem te houden.”