Luca, Dirk en Remi houden de mannelijke eer hoog in ‘K2 zoekt K3': “Veel fans zagen een jongen eerst niet zitten”

TV Metejoor kondigt album en concerten aan én doet mee aan ‘Dancing With The Stars’

22 oktober Joris van Rossem (29), beter bekend als Metejoor, heeft niet stilgezeten. De zanger kondigt niet alleen zijn eerste album en een reeks concerten aan, maar geeft ook al mee dat hij binnenkort te zien zal zijn in ‘Dancing With The Stars’.