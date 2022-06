Luca Borsato laat voor het eerst van zich horen: “Haatcomments en doodsbedreigingen zijn mij niet meer vreemd”

BV BV 24/7. Kato Callebaut toont haar nieuwste bikini en Natalia beleeft mooi moe­der-doch­ter moment

The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.

19:54