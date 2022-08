Luca Borsato heeft spijt van zijn misstap: “Ik ga hard werken om een beter mens te worden”

ShowbizzLuca Borsato (23) heeft spijt dat hij vreemdgegaan is. Dat laat de zoon van Marco Borsato (55) weten op zijn Instagram Stories. Het bericht komt er nadat enkele dagen geleden bekendraakte dat het sprookje tussen Luca en zijn vriendin voorbij was na ontrouw. “Ik ben een flinke grens overgegaan.”

Eerder deze week doken er geruchten op dat Luca contact zou hebben gehad met andere vrouwen tijdens zijn relatie met Daisy Piras. Niet veel later meldde Daisy, die ooit als verleidster in ‘Temptation Island: Love or Leave’ te zien was, dat zij en Luca niet langer samen zijn. Ondertussen heeft de zoon van Marco Borsato dus laten weten dat hij over de schreef gegaan is. Daarnaast betuigt hij ook spijt aan zijn ex-vriendin.

Moeilijke beslissing

“Ik ben een flinke grens overgegaan. Het keer op keer overschrijdend contact met andere vrouwen en zwart praten over mijn relatie is iets wat schandalig is en ik nooit had mogen doen. Ik ben mij hier heel erg bewust van. Ik moet en zal mezelf diep in de spiegel aankijken hiervoor”, schrijft Luca, die onlangs zijn eerste single lanceerde. De zoon van Marco en Leontine stelt dat hij een beter mens wil worden en daar hard voor gaat werken “met alle hulp van dien”.

Volgens Luca was het een moeilijke beslissing om een punt te zetten achter zijn relatie met Daisy. “Voor nu gaan we als vrienden verder. Daisy is een wereldvrouw en ik zie haar doodgraag. Dat zal niet veranderen. Ik hoop dat jullie ons de rust gunnen om alles langzaam een plek te geven.” De zoon van Marco Borsato benadrukt ook nog dat zijn ex “niet de boosdoener” is. “Ik sta altijd aan haar kant. Zo ook nu”, besluit de Borsato-telg.

Luca en Daisy waren net een jaar samen. Eerder deze maand zette Luca haar nog in het zonnetje. “Ik hou je heel dichtbij en ben met alle trots van dien jouw beste maatje en lover in één. Op ons leven samen lieverd”, schreef hij toen bij een reeks foto’s.

