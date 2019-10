Exclusief voor abonnees Luc Steeno en Frank Van Erum brengen duet uit: “Het idee ontstond toen we stomdronken aan de piano zaten” VD

23 oktober 2019

06u00

Bron: Primo 1 Showbizz De ene viert zijn dertigjarig parcours als populaire zanger in Vlaanderen, de andere werd beroemd als Renzo in ‘Thuis’. En toch: hoe klein het Vlaamse showbizzwereldje ook is, vóór deze zomer hadden Luc Steeno (55) en Frank Van Erum (42) elkaar nog nooit ontmoet. Nadat Jacky Lafon hen allebei had aangeworven voor haar zomershow in Blankenberge, werden Luc en Frank echter zeer goede vrienden. Zo goed zelfs, dat ze nu al samen een eerste muzikale project hebben afgewerkt. Dat weet Primo.

“Het idee ontstond toen we stomdronken aan de piano zaten”, openen de twee het interview met het blad Primo.

Het toeval heeft jullie dus samengebracht.

Luc: “Ik zou eerder zeggen dat we het te danken hebben aan Jacky Lafon.”

Frank: “Luc en Laura (Lynn, nvdr) hadden al toegezegd toen Jacky me contacteerde. Ik heb me pas begin dit jaar bij het gezelschap aangesloten.”

Kenden jullie elkaar al?

Luc: “Niet persoonlijk, nee. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. Hoe klein de Vlaamse showbizzwereld ook is, dat was tot dan nog niet gebeurd. Ik ben ook geen echte tv-kijker. Ja, destijds, toen vtm van start ging, heb ik uit nieuwsgierigheid wel een tijdje naar ‘Familie’ gekeken. Dat was de allereerste Vlaamse soap. Ze schreven toen geschiedenis. Maar na een poos moest ik dat wegens tijdsgebrek opgeven. Ik heb nog niet zo lang geleden ook enkele afleveringen van ‘Sturm der Liebe’ bekeken, omdat ik daar al zoveel goeds over gehoord had. Maar ook daar ben ik mee gestopt, alweer wegens tijdsgebrek.”

Je kende Renzo, het personage dat Frank in ‘Thuis’ heeft vertolkt, dus niet?

Luc: “Nee, maar ik heb wel naar ‘Verschoten & Zoon’, de komische reeks met Jacques Vermeire, gekeken. En daarin speelde Frank een van de hoofdrollen. Rond Nieuwjaar vertelde ik aan mijn ouders dat Frank Van Erum aan onze zomershow zou meewerken. ‘Ah, de Renzo komt ook, dat is tof’, zei mijn moeder. Zij en mijn vader kijken zowel naar ‘Familie’ als naar ‘Thuis’. Naar ‘Familie’ kijken ze rechtstreeks, de andere soap nemen ze op.”

